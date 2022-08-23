В Липецке изменится расписание автобусов №24 и №324

В среду, 24 августа, в Липецке изменится расписание нескольких маршрутов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты скорректируют время движения автобусов №24 «Сырский Рудник – Чаплыгинское шоссе» и №324 «Автовокзал – Чаплыгинское шоссе». Сделают это, чтобы между рейсами был более равномерный интервал.

Также дополнительный автобус выведут в выходные дни на маршрут №24. Транспорт будет стартовать от Чаплыгинского шоссе в 23.23. Время отправления автобусов от конечных остановок можно посмотреть на официальных сайтах департамента транспорта города и МБУ «ЛГТК».

Напомним, что во время триатлона 27 и 28 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов. Как поедет транспорт, можно посмотреть здесь.