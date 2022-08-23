Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2022 11:55

Житель Липецка заплатит соседям 80000 рублей за то, что побил и обматерил их 8-летнего сына

Мужчина решил разобраться со школьником, который ударил его дочь
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин выплатит соседям 80 тыс. рублей компенсации морального вреда

Липчанин выплатит соседям 80 тыс. рублей компенсации морального вреда

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанин выплатит моральную компенсацию родителям ребенка, которого побил и обматерил. Как стало известно lipetsk.kp.ru, в феврале этого года 8-летний мальчик гулял во дворе дома. По его словам, с ним была девочка, которая слишком активно навязывала ему свое общение. Он отмахнулся от нее и случайно попал по носу. Девочка все рассказала папе.

Отец, вспылив, схватил мальчика за шарф и повел его к родителям. Школьник рассказал, что мужчина ударил его по голове, а затем о дверь подъезда. При этом липчанин сильно ругался и угрожал ему. Взрослый же отрицает, что бил ребенка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мальчик сильно испугался. После таких «разборок» ему даже назначили лечение. В связи с этим прокурор Октябрьского района обратился в суд, чтобы взыскать с мужчины моральный вред. Теперь липчанину придется выплатить соседям 80 тыс. рублей.