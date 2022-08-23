Житель Липецка заплатит соседям 80000 рублей за то, что побил и обматерил их 8-летнего сына

Липчанин выплатит соседям 80 тыс. рублей компенсации морального вреда Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанин выплатит моральную компенсацию родителям ребенка, которого побил и обматерил. Как стало известно lipetsk.kp.ru, в феврале этого года 8-летний мальчик гулял во дворе дома. По его словам, с ним была девочка, которая слишком активно навязывала ему свое общение. Он отмахнулся от нее и случайно попал по носу. Девочка все рассказала папе.

Отец, вспылив, схватил мальчика за шарф и повел его к родителям. Школьник рассказал, что мужчина ударил его по голове, а затем о дверь подъезда. При этом липчанин сильно ругался и угрожал ему. Взрослый же отрицает, что бил ребенка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мальчик сильно испугался. После таких «разборок» ему даже назначили лечение. В связи с этим прокурор Октябрьского района обратился в суд, чтобы взыскать с мужчины моральный вред. Теперь липчанину придется выплатить соседям 80 тыс. рублей.