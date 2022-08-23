В этот вторник, 23 августа, в некоторых телеграм-каналах появилась информация об утечке базы данных Единой диспетчерской службы Липецкой области. Якобы в сеть слили информацию о пользователях ЕДДС. В администрации региона пытаются разобраться в ситуации.

- В правительстве Липецкой области проверяют появившуюся в ряде телеграм-каналов информацию об утечке базы данных «Единой диспетчерской службы Липецкой области», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в мае слили в сеть данные тысяч жителей Воронежа. В открытом доступе появились данные ГИБДД, Wildberries, «СДЭКа», «Билайна», ВТБ и других источников. Стали доступны не только номера телефонов, но и адреса почты, а также госномера машин.