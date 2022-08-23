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Общество23 августа 2022 13:37

Жители Липецка жалуются на недострой, из которого хотят сделать спортивный центр

Липчане хотят благоустроенную территорию без зданий
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Липчане вновь жалуются на недострой по улице Полиграфическая. Речь идет о здании, которое начали возводить в областном центре еще в 2000-х. Жители соседней 9-этажки утверждают, что строили дом с нарушениями – к примеру, между их строениями менее 20 метров. В некоторые квартиры не попадает дневной свет. Позже стройка остановилась и ее постигла участь «заброшек» - собирать сомнительные компании и портить облик района.

Как выяснили vesti-lipetsk.ru, здание собираются достроить. Разрешение выдали в мае этого года. Так, на Полиграфической должен появиться 6-этажный спортивный центр в высоту не более 20 метров. Но местные жители от этого не в восторге. Они хотят благоустроенную территорию без каких-либо строений.