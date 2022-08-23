Жители Липецка жалуются на недострой, из которого хотят сделать спортивный центр

Липчане вновь жалуются на недострой по улице Полиграфическая. Речь идет о здании, которое начали возводить в областном центре еще в 2000-х. Жители соседней 9-этажки утверждают, что строили дом с нарушениями – к примеру, между их строениями менее 20 метров. В некоторые квартиры не попадает дневной свет. Позже стройка остановилась и ее постигла участь «заброшек» - собирать сомнительные компании и портить облик района.

Как выяснили vesti-lipetsk.ru, здание собираются достроить. Разрешение выдали в мае этого года. Так, на Полиграфической должен появиться 6-этажный спортивный центр в высоту не более 20 метров. Но местные жители от этого не в восторге. Они хотят благоустроенную территорию без каких-либо строений.