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Происшествия23 августа 2022 13:50

Житель Липецкой области подговорил 16-летнего подростка угнать мотоцикл

На него завели уголовное дело за вовлечение в преступление несовершеннолетнего
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 20-летний парень втянул подростка в криминальную историю. В июне у одного из жителей Тербунского района со двора похитили мотоцикл. Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались парни 20 и 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на них завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». А взрослый вор также попал под ч.1 ст.150 УК РФ « Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Напомним, то в Липецком районе задержали наркокурьера интернет-магазина, который перевозил 2,5 кг синтетических наркотиков. Запрещенные вещества обнаружили в его автомобиле автоинспекторы. Мужчину арестовали, на него завели уголовное дело. Подробности здесь.