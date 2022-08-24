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Этим утром, 24 августа, в Липецке в ДТП перевернулась карета скорой помощи. Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Шкатова. По предварительным данным, скорая ехала со стороны Сокола по улице Гагарина с включенными звуковыми и световыми сигналами. В этот момент со Шкатова выехала Нива с 43-летним мужчиной за рулем.

От удара скорая перевернулась. На месте работают сотрудники ГИБДД и полиция. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии и виновника выявят в ходе административного расследования.

Напомним, что 11 августа на улице Советская столкнулись "Опель" и реанимобиль. Скончался пациент, который находился в карете скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.