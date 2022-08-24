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Происшествия24 августа 2022 7:02

Фельдшер в больнице после ДТП с перевернувшейся скорой на Гагарина в Липецке

53-летнюю женщину с травмами доставили в больницу после ДТП, где перевернулась скорая
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото: Влад Зайдулин

Фото: Влад Зайдулин

В Липецке в ДТП со скорой этим утром, 24 августа, пострадала фельдшер. Напомним, авария случилась на пересечении улиц Гагарина и Шкатова. Карета скорой ехала со стороны Сокола с включенным спецсигналом. В этот момент со Шкатова выехала Нива.

Удар был такой силы, что скорая перевернулась. Как сообщили в lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, в ДТП пострадала фельдшер 53 лет. Ее с травмами доставили в больницу и госпитализировали.

В настоящее время по аварии проводят проверку. Полиция выясняет обстоятельства и причины случившегося, а также выявит виновника.

Кстати, в начале месяца аналогичное ДТП случилось на улице Советская. Тогда после столкновения с "Опелем" на бок завалился реанимобиль. Пациент скорой скончался.