Фото: Влад Зайдулин

В Липецке в ДТП со скорой этим утром, 24 августа, пострадала фельдшер. Напомним, авария случилась на пересечении улиц Гагарина и Шкатова. Карета скорой ехала со стороны Сокола с включенным спецсигналом. В этот момент со Шкатова выехала Нива.

Удар был такой силы, что скорая перевернулась. Как сообщили в lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, в ДТП пострадала фельдшер 53 лет. Ее с травмами доставили в больницу и госпитализировали.

В настоящее время по аварии проводят проверку. Полиция выясняет обстоятельства и причины случившегося, а также выявит виновника.

Кстати, в начале месяца аналогичное ДТП случилось на улице Советская. Тогда после столкновения с "Опелем" на бок завалился реанимобиль. Пациент скорой скончался.