Липецкие спортсмены выиграли первенство страны по гребле

В активе липецких спортсменов медали всех достоинств на дистанции 2000 метров. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В активе липецких спортсменов медали всех достоинств на дистанции 2000 метров. Александр Слюсарь, Савелий Гулевский, Артур Владимиров, Иван Поздняков в составе четверки без рулевого заняли первое место.

Владимир Кунай, Ярослав Соломахин, Илья Тарасов, Никита Лукьянов, Илья Шпикалов, Михаил Вишняков, Данила Тихонов, Михаил Беспахотных и Даниил Захаров стали вторыми в составе восьмерки с рулевым.

Андрей Казьмин, Даниил Черненилов, Михаил Корольков, Андрей Змаев, Анастасия Якубович (рулевой) выиграли серебро в составе четверки с рулевым.

Юлия Кулакова, Полина Шишкина, Мария Фурсова, Елизавета Буракова, Виктория Кладова, Елизавета Авакова, Вероника Тырина, Валерия Бурцева, Даниил Захаров (рулевой) заняли третье место в восьмерке с рулевым.

По результатам первенства спортсмены ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва» заняли четвёртое место в командном зачете. Тренируют спортсменов Виталий Бадулин, Алексей Пожидаев, Лев Гриценко и Елена Воронова.