В Липецке директор асфальтобетонного завода незаконно получила 70 млн рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить директора асфальтобетонного завода, которая незаконно получила 70 млн рублей. Следствие установило, что в начале 2021 года на предприятии появилась новая асфальтосмесительная установка, которая является опасным производственным объектом - ее нужно регистрировать в госреестре. Но 43-летняя предпринимательница этого не сделала и получила штраф в 200 тыс. рублей. Правда, после этого она тоже ничего делать не стала.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с июля по декабрь 2021 года директор заключила договоры на поставку смеси с 25 фирмами. Так она получила 70 млн рублей.

Возбудили уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.171 УК РФ "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере". Расследование завершили. В настоящее время материалы направили в суд.