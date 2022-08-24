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Происшествия24 августа 2022 8:25

56-летний житель Липецка утонул в пруду в селе Боринское

Полиция проводит проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком у пруда нашли тело мужчины

Под Липецком у пруда нашли тело мужчины

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 23 августа, около 8.00 утра под Липецком обнаружили труп мужчины. Тело без внешних признаков насильственной смерти нашли на берегу пруда "Мокрое" в селе Боринское. Возможно, несчастный утонул.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 56-летний житель Липецка. Проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что в эту среду, 24 августа, в областном центре карета скорой помощи попала в ДТП. Служебный автомобиль столкнулся с Нивой на перекрестке улиц Гагарина и Шкатова. В аварии пострадала фельдшер. Женщину с травмами доставили в больницу.