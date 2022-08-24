Мицубиси сбил школьников 9 и 13 лет на электросамокате в Липецке

Во вторник в Липецке в ДТП пострадали школьники на электросамокате Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 23 августа, в Липецке сбили школьников. ДТП случилось на улице Плеханова. 38-летний водитель "Мицубиси Лансер" наехал на подростков 9 и 13 лет, которые двигались на электросамокате по пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, одного мальчика положили в больницу, другого отпустили. Предварительно, вина на автомобилисте. Проводится административное расследование.

В тот же день на проспекте Победы 45-летняя женщина за рулем "Лады-Весты", выезжая со двора, сбила 28-летнего мужчину на электросамокате. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили.

В Ельце на улице Красноармейская под колеса "Лады-Весты" попал 10-летний велосипедист. Несчастный в больнице. По предварительным данным, ДТП спровоцировал 60-летний водитель машины.

Ночью в Грязях на улице Хлебозаводская 22-летний парень за рулем Лады-211440 врезался в забор, а затем влетел в дерево. Он и его 18-летняя пассажирка в больнице.