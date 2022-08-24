Под Липецком будут судить воронежца, чей 8-летний сын погиб в пьяном ДТП Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить мужчину, который сел пьяным за руль и попал в ДТП, где погиб его сын. 33-летнего жителя Воронежской области обвиняют в преступлении по п. "а" ч.4 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Следствие установило, что вечером 11 июня воронежец сел пьяным за руль "Ниссана" и взял с собой своих несовершеннолетних детей. В Усманском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Погиб 8-летний мальчик - скончался в результате черепно-мозговой травмы. А 10-летнюю дочь с травмами доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый признал вину и раскаялся, а также активно способствовал следствию. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения. Затем его передадут в суд.