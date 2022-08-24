«Открытие»: программа в помощь дистрибьютерам и дилерам

«Открытие Авто» - блок автобизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - запустил программу «Финансирование склада запчастей».

Инновационный для авторынка продукт предполагает беззалоговое финансирование текущих потребностей дистрибьюторов, дилеров и сервисных компаний. По его условиям банк приобретает права требования у поставщиков к его официальным партнерам, а поставщик запчастей предоставляет контрагентам отсрочку платежа сроком до 180 дней на поставляемые товары. Размер кредитного лимита начинается от 10 миллионов рублей и не ограничен, кредитование осуществляется на срок до двух лет.

Кроме этого, для дистрибьютеров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Также возможно досрочное погашение, за которое комиссия не взимается.

- Мы запустили эту уникальную программу в период перестройки рынка автозапчастей. Для наших клиентов это возможность в короткий период и с выгодой получить необходимое беззалоговое финансирование, которое позволит избежать кассовых разрывов и повысить тем самым финансовую эффективность, — отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева.