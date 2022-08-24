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Происшествия24 августа 2022 10:14

Под Липецком через суд взыщут компенсацию для школьника, которого на пляже покусала домашняя овчарка

Домашние собаки без намордников напали на подростков в Добринском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Прокуратура продала в суд иск, чтобы взыскать моральную компенсацию детям, которых покусали собаки

Прокуратура продала в суд иск, чтобы взыскать моральную компенсацию детям, которых покусали собаки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области прокуратура провела проверку после нападения домашних собак на детей. Так, 13 июня на пляже в поселке Петровский Добринского района отдыхал мужчина с овчаркой. Намордника на нем не было. В итоге пес покусал 14-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, хозяина собаки привлекли к административной ответственности по ч.5 ст.8.4 КоАП РФ "Оставление собак без присмотра в общественных местах". Также прокурор подал иск в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в 15 тыс. рублей.

Аналогичный инцидент произошел 2 июня в Добринке. Собака без намордника напала на 15-летнюю девушку, которая шла с матерью. Животное укусило школьницу за ногу. С владельца пса через суд взыщут 10 тыс. рублей.