Прокуратура продала в суд иск, чтобы взыскать моральную компенсацию детям, которых покусали собаки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области прокуратура провела проверку после нападения домашних собак на детей. Так, 13 июня на пляже в поселке Петровский Добринского района отдыхал мужчина с овчаркой. Намордника на нем не было. В итоге пес покусал 14-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, хозяина собаки привлекли к административной ответственности по ч.5 ст.8.4 КоАП РФ "Оставление собак без присмотра в общественных местах". Также прокурор подал иск в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в 15 тыс. рублей.

Аналогичный инцидент произошел 2 июня в Добринке. Собака без намордника напала на 15-летнюю девушку, которая шла с матерью. Животное укусило школьницу за ногу. С владельца пса через суд взыщут 10 тыс. рублей.