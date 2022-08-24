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Общество24 августа 2022 13:29

Обновленный новолипецкий пляж откроют в Липецке в 2023 году

Первый этап реконструкции завершат только в сентябре
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке обновляют пляж в районе НЛМК

В Липецке обновляют пляж в районе НЛМК

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают обновлять пляж в районе НЛМК. Подрядчик зашел сюда в июле. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время работы выполнены на 70%.

В прибрежную зону завезли около 2 тыс. кубометров песка. Специалисты выкладывают плиткой пешеходные дорожки, прокладывают кабель для фонарей, монтируют бордюры - осталось установить около 150 метров бортовых камней.

Первый этап благоустройства завершат в сентябре. В рамках второго этапа заменят питьевые фонтанчики, раздевалки и теневые навесы. Пространство разделят на несколько частей - зону для занятий спортом, спокойного и активного отдыха. Отдыхающие смогут оценить обновленный пляж в следующем году.