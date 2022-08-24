Прокуратура проверит информацию об утечке базы данных Единой диспетчерской службы Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утечкой базы данных Единой диспетчерской службы Липецкой области занялась прокуратура. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту проводится проверка. Ведомство выяснит, действительно ли информацию о пользователях ЕДДС слили в сеть или же это неправда.

Напомним, что в минувший вторник, 23 августа, в некоторых телеграм-каналах сообщили об утечке базы данных регионального ЕДДС. Эту информацию также проверяют в правительстве Липецкой области.

Кстати, губернатор региона Игорь Артамонов попал в санкционный список Канады. Страна ввела санкции против 62 россиян, включая 27 глав регионов. В ответ Артамонов в своем телеграм-канале напомнил премьеру Канады Трюдо историю его страны. Подробности здесь.