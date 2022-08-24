В Липецке на 14 улицах отключат холодную воду в четверг 25 августа

В четверг, 25 августа, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Звездная 2, 3, 4/1; Островского, 2; Аносова, 2, 4; Дзержинского, 5, 13; Степана Разина, 1; площади Мира, 5; проспекта Мира, 1-17, 2а, 3б, 4а, 5а, 20.

Также краны пересохнут в частном секторе по улицам Харьковская, Рыбалко, Винницкая, Садовая, Шахтерская, Одоевского, Подсобное хозяйство.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Звездная, 2; Харьковская, 30в; проспект Мира, 1. Более подробную информацию об отключениях в областном центре липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.