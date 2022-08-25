Водитель ВАЗа вылетел в кювет и перевернулся под Липецком

Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую среду, 24 августа, в Липецке на улице Стаханова миниавтобус "Хендай" врезался в световую опору. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 60-летний водитель в больнице. Также пострадали его 60-летняя пассажирка и 7-летний мальчик. Им медики оказали помощь и отпустили.

В тот же день в областном центре на улице Бабушкина 65-летний мужчина за рулем "Мицубиси Лансер" сбил 46-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ее доставили в травмпункт. Предварительно, ДТП спровоцировала липчанка.

В Липецком районе на автодороге Боринское-Крутые Хутора-Частая Дубрава - примыкание к автодороге Орел-Тамбов 57-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадавшего отвезли в больницу.