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Происшествия25 августа 2022 7:51

Под Липецком 15-летняя девушка чистила овощи и случайно ранила себя ножом в живот

Ее доставили в больницу с сильным кровотечением
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком школьница случайно ранила себя ножом

Под Липецком школьница случайно ранила себя ножом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 15-летняя девушка случайно ранила себя ножом. Сигнал о несчастье принял региональный ЦУР. По данным пресс-службы управления, в селе Песковатка-Боярская Усманского района девушка чистила овощи и по неосторожности задела ножом живот. С сильным кровотечением ее увезли в больницу.

Всего за неделю с помощью Системы-112 удалось спасти 26 жителей региона. Так, в Липецке на улице Космонавтов из окна третьего этажа выпала женщина. Скорая прибыла к месту происшествия через 12 минут. ей оказали первую помощь, а затем положили в больницу. Липчанке диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. Полиция проводит проверку.