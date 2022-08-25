Соцопрос «Открытия»: россияне не переживают из-за ограничений на показ иностранного кино

Несколько раз в месяц теперь ходит в кино лишь 7% россиян.

До марта 2022 года несколько раз в месяц ходили в кинотеатры около 12% россиян и еще 19% - не реже, чем один раз. Таковы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних россиян сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ко Дню российского кино 27 августа.

С наступлением марта посещаемость кинотеатров начала существенно падать: 51% опрошенных с тех пор вообще ни разу не посещали кинотеатры (число домоседов выросло почти в 3 раза). При этом более половины респондентов уже посмотрели не вышедшие в российский прокат из-за ограничений иностранные фильмы на пиратских сервисах. Да и в принципе большинство россиян не чувствует дефицита новых фильмов в условиях ограничений, введенных западными прокатчиками и сервисами.

Такая же ситуация и с отсутствием концертов зарубежных артистов: 39% сообщили, что и раньше не ходили ни на какие концерты. Еще 29% продолжают слушать и смотреть любимых иностранных артистов в интернете.