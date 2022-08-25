В Липецке эвакуировали автовокзал 25 августа 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вновь эвакуировали Автовокзал. Этим утром, 25 августа, людей вывели из здания на проспекте Победы, а территорию оцепили. К месту стянулись экстренные службы - полиция, скорая, пожарные. По словам липчан, на почту вокзала пришло письмо с угрозами.

Напомним, что Автовокзал уже эвакуировали на этой неделе. Также звонки о минировании зданий поступали 22 августа. Тогда анонимные злодеи сообщили о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах города, больнице и детском саду. Все здания проверили специалисты и кинологи.

Аналогичную ситуацию наблюдали в начале августа в Ельце. Тогда звонившие сообщали о минировании гостиниц, школ и детских садов, храмов, музеев. Подробности здесь.