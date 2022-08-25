Липецкие шахматисты стали серебряными призерами первенства России

В соревнованиях приняли участие 35 сильнейших школ со всей России. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Ярославле завершилось командное первенство России по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. В турнире приняли участие 35 сильнейших школ со всей России.

Сборную команду Липецкой области на соревнованиях представляли спортсмены МОУ ДО «Спортивная школа №4» Липецка: Семен Казьмин, Арсений Букатин, Сергей Кузнецов и Анна Лопухова.

Семен Казьмин, набрав семь очков из девяти возможных, стал серебряным первенства России. Арсений Букатин без одного поражения набрал такое же количество очков и тоже завоевал серебряную медаль соревнований.

Как сообщалось ранее, липецкие спортсмены выиграли первенство страны по гребле. Турнир прошел в Казани на базе Центра гребных видов спорта Поволжского ГУФКСиТ.