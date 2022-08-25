Липчан предупреждают об аномальной жаре Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка предупреждают об аномальной жаре. С 25 по 29 августа среднесуточные температуры воздуха составят 24-25 градусов выше ноля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это на 7-8 градусов выше средних многолетних значений. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до отметки +32 градуса.

Спасатели рекомендуют липчанам не выходить на улицу во время сильной жары. Время максимальной солнечной активности - с 11.00 до 17.00. Этот период лучше переждать дома. В пик жары следует исключить физические нагрузки.

Чтобы легче перенести жару, нужно носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, чаще находиться в тени и отказаться от алкоголя. Пить больше жидкости. В случае происшествия звонить по номеру 112.