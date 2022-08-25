75-летний пенсионер в клетчатой рубашке пропал в Липецке

В Липецке пропал пенсионер Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут пенсионера. 75-летний Азанов Юрий Евгеньевич пропал в областном центре в минувшую среду, 24 августа. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: светло-голубая клетчатая рубашка, черные брюки, черные туфли, серая кепка.

Просьба ко всем, кто видел Юрия Азанова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - горячая линия поискового отряда "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.