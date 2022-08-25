Мошенники-курьеры из Старого Оскола обманули пенсионеров Липецка на 930000 рублей

Мошенники обманули липецких пенсионеров Фото: принтскрин видео.

В августе мошенники выманили у пенсионеров из Липецкой области крупные суммы денег. Так, пожилая женщина отдала аферистам 460 тыс. рублей, другая липчанка - 120 тыс. рублей. Мужчину обманули на 350 тыс. рублей. Им звонили лжеполицейские и пугали, что их родственникам грозит уголовная ответственность. За решение проблемы нужно было заплатить. Доверчивые старики отдавали деньги курьерам возле собственных домов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липецкие и тамбовские оперативники задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители Старого Оскола 20 и 21 года. Парни рассказали, что нашли "работу" в Интернете. Они гастролировали по всему Черноземью, забирая деньги и пенсионеров. Суммы они переводили на счета кураторов, оставляя себе проценты.

Оказалось, что на счету у злодеев еще два аналогичных преступления, которые они совершили в Тамбове. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК ФР "Мошенничество". Максимальное наказание - до 6 лет тюрьмы.