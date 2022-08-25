В Липецке 6 улиц останутся без воды в пятницу 26 августа

В пятницу, 26 августа, в Липецке отключат холодную воду. Причина таких ограничений проста - на сетях продолжаются ремонтные работы.

С 10.00 до 20.00 краны пересохнут по улицам Октябрьская, 71, 74, 80а, 87, 88а, 88, 90; Космонавтов, 6, 6/1, 8, 10; Гагарина, 63а, 63; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18.

До 15.00 воскресенья 28 августа вода может быть мутной в районах НЛМК, Манежа, Карьера, Силикатный, в центре города, а также по улице Студеновская. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Октябрьская, 74; Космонавтов, 10; проезд Строителей, 12. Подробности липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.