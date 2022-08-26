В Липецке жарко Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 26 августа, в Липецке ожидается солнечная погода. Без осадков. Утром около 25 градусов тепла, но к обеду воздух прогреется до +31 градуса. Ветер восточной четверти 5-7 м/с. К ночи он может усилиться до 14 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 752 мм рт.ст.

В субботу в темное время суток до 20 градусов выше ноля. Днем облачно с прояснениями и без дождей. Столбик термометра поднимется до +32 градусов. Ветер восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 751 мм рт.ст.

Напомним, что спасатели предупреждали липчан об аномальной жаре с 25 по 29 августа. Среднесуточные температуры в областном центре - от 24 до 25 градусов, что выше средних многолетних значений на 7-8 градусов. О правилах безопасности в жару можно почитать здесь.