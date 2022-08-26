Пассажирка погибла в ДТП с перевернувшейся Ладой под Липецком

Смертельная авария в Добринском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 25 августа, в Липецкой области произошло смертельное ДТП. Ночью в Добринском районе на автодороге Лебедянка-Георгиевка перевернулась и вылетела с дороги Лада-Гранта. Погибла 31-летняя пассажирка.

в Липецке на улице Циолковского "Шевроле" врезалась в "Рено". В ДТП пострадала 38-летняя женщина из второй иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, медики оказали ей помощь и отпустили. Предварительная вина 23-летней девушки-водителя "Шевроле" - несоблюдение дистанции.

В Ельце на улице Мира столкнулись "Киа" и ВАЗ-21074. Пострадали 41-летний пассажир иномарки и 60-летняя женщина из отечественного автомобиля. Предварительно, 60-летний водитель "Киа" не пропустил ВАЗ, из-за чего и произошла авария

В Чаплыгине на улице Горького 50-летний мужчина за рулем УАЗ не справился с управлением и наехал на бордюр. Машина перевернулась, а водителя положили в больницу.