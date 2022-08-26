Металлический павильон сгорел в Липецке на Петровском рынке ночью

В Липецке горел павильон на Петровском рынке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 25 августа, в Липецкой области часто горела сухая трава. В Грязинском районе – на площади 200 кв.м, в Чаплыгинском у села Истобное – 500 кв.м. В том же районе у села Воскресенское вспыхнуло поле стернии на 400 кв.м.

В Становлянском районе у поселка Широкий горел пресс-подборщик. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь тушили 1 пожарный расчет и два добровольца. А в Липецке на улице Зегеля пламя охватило автомобиль УАЗ. Пострадал салон машины.

Этой ночью, 28 августа, в квартире дома по проспекту Победы подгорела пища. А на Петровском рынке вспыхнул металлический павильон. На месте работали 3 пожарных отделения. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил все имущество внутри. При этом спасателям удалось вовремя локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на другие конструкции.

Тогда же в селе Частая Дубрава загорелась надворная постройка. Пламя с сарая пошло дальше, уничтожив 7 тюков сена. Сгорела крыша постройки.