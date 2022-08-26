В горсовете обсуждали: когда наведут порядок с мусором в Липецке

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По инициативе Общественной палаты Липецка и депутата Екатерина Пинаевой в повестку профильной комиссии был внесен вопрос по содержанию площадок по сбору и накоплению мусора.

Екатерина Пинаева представила коллегам фото заваленных мусором контейнерных площадок с конкретными адресами, которые ей прислали жители. На круглом столе в Общественной палате были озвучены самые распространенные причины этого беспорядка.

- Часто свалки образуются на стыке частного сектора и многоквартирных домов. Мы видим, что много строительного мусора привозят, много мусора стаскивают на контейнерные площадки после субботников. Спецтехника не может подъехать по нескольку дней из-за припаркованных у площадок автомобилей. Встречаются площадки со сломанными контейнерами. Есть адреса, где захламления регулярны. Сегодня хочется акцентировать внимание на мерах, которые смогут решить проблему, - сказала Екатерина Пинаева.

Сейчас в городе активно ведется модернизация контейнерных площадок, в этом году обновят 25. Устанавливаются видеокамеры, но все равно остается достаточно «темных» мест со свалками. И на данный момент нет ответа на вопрос: кто отвечает за содержание земельных участков возле контейнерных площадок?

Председатель городского департамента развития территории Юрий Сосновский сказал, что по действующему законодательству за организацию и содержание контейнерных площадок несут ответственность управляющие компании.

-Если мусор находится в трех метрах от контейнеров, кто за это отвечает? – спросил председатель комиссии Владимир Гугнин.

- Управляющие компании, - ответил Юрий Сосновский.

После этого попросили высказать свое мнение руководителей управляющих компаний, которых пригласили на комиссию. Директор УК «Советская» Наталья Щедрина рассказала о проблеме содержания тех контейнерных площадок, которые находятся у больших магазинов и рынков. «ЭкоПром-Липецк», как региональный оператор, заключает с торговыми организациями договоры, но те, в свою очередь, не заключают договоров с УК. В итоге, контейнерные площадки, которые принадлежат жильцам, переполнены мусором, ведь бизнес плодит куда больше отходов, чем население.

- Решение такое: уберите из тарифа УК на содержание жилья составляющую на содержание контейнерных площадок и передайте нам. И мы будем этим заниматься, создадим специальное подразделение для этого! А так мы никогда не найдем виновных, - заявил советник гендиректора ЗАО «ЭкоПром-Липецк» Иван Кошелев.

Депутат Вера Урываева озвучила еще одну проблему: часто контейнерные площадки ставят вдоль автомобильных дорог, и зимой жители не могут к ним подойти с безопасной стороны, так как они огорожены сеткой и вокруг еще снежные завалы.

- Родители отправляют ребенка вынести мусор и он вынужден бежать по проезжей части, - возмутилась Вера Урываева.

Еще один проблемный вопрос - бестарный сбор мусора. В частном секторе в обозначенное регоператором время жители выставляют пакеты с отходами к дороге. Часто там садовые отходы (ботва, ветки, овощи), которые не являются ТКО.В

- Это неприглядное зрелище! Собаки раздирают мешки с мусором, он потом разлетается по всей дороге. Поэтому эти мешки вешают на деревья и столбы. И это – в черте города, – сказал Владимир Гугнин.

Советник гендиректора ЗАО «ЭкоПром-Липецк» Иван Кошелев предложил некондиционный мусор вывозить или за счет бюджета, или увеличить тариф для населения.

– В прошлом году по просьбе мэрии мы больше месяца вывозили листву и ветки под обещание оплатить эту работу. Но это обещание стоило нам три миллиона рублей. Нам «спасибо» никто не сказал, зато в прошлом году администрация города нам в два раза повысила арендную плату за полигон у «Центролита», за площадку под размещение парка нашей техники, заставили подписать соглашение на рекультивацию полигона, а это порядка 100 миллионов рублей. Мы хотим, чтобы к нам было уважительное и партнерское отношение, ведь чем больше желаний, тем хуже результат! – эмоционально выступил Иван Кошелев.

В заключение слово взял председатель Общественной палаты и бывший вице-спикер горсовета Федор Жигаров. Он заявил, что пока этот вопрос не дойдет до губернатора региона, то решений никаких не будет.

Фото: пресс-служба Липецкого горсовета.