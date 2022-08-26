Бизнес-портал «Открытия» будет обновляться автоматически

Новый сервис in-app update не имеет аналогов на российском банковском рынке.

Сервис in-app update доступен всем клиентам, использующим смартфоны Android. Клиентам, использующим смартфоны Apple, всегда доступен мобильный банк в браузере, который не требует обновления.

После удаления мобильного приложения банка «Открытие» для бизнеса из App store и Google Play пользователи потеряли привычную возможность автоматического обновления, которую обеспечивали крупнейшие магазины приложений. Его приходилось каждый раз обновлять вручную через сайт банка или российские маркеты NashStore и RuStore. Но ведь приложение банка для малого и среднего бизнеса постоянно пополняется новыми сервисами - чтобы иметь доступ ко всем полезным новинкам, необходимо регулярно обновлять версию приложения.

Теперь пользователю остается согласиться с обновлением версии, и она обновится автоматически. Если времени на установку нет, ее можно отложить и выполнить позднее. Клиенты, у которых еще нет приложения, могут совершить первую установку привычными способами – на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» или в маркетах. При этом удобнее всего это делать именно на сайте.