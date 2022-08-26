Жительница Липецка украла запчасти от экскаватора и металл на 44000 рублей

В начале августа в отдел полиции №5 Липецка обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что от дома по улице Студеновская кто-то угнал его "Волгу" стоимостью 200 тыс. рублей.

Как сообщили в эту пятницу, 26 августа, в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого - неработающего 30-летнего липчанина. Он уже был ранее судим. Оказалось, что он отключил сигнализацию и отогнал машину к себе в гараж, где ее и нашли правоохранители.

А 21 августа у 36-летнего мужчины украли запасные части от экскаватора - соединительные пальцы, втулки и оси от ковша. Также злодей прихватили лом черного металла на 44 тыс. рублей. Полицейские вычислили подозреваемую - неработающую 30-летнюю жительницу областного центра. Похищенное она сдала в скупку, получил 1 600 рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.