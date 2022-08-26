Алкоголь запретят продавать в Липецке во время триатлона 27 и 28 августа

В Липецке из-за триатлона запретят продавать алкоголь. Ограничения будут действовать 27 и 28 августа во время мероприятий в местах массового скопления участников.

Так, 27 августа с 9.00 до 12.00 пройдет велосипедный этап Фестиваля. Маршрут: улицы Маяковского - Карла Маркса - площадь Революции - Советская - Плеханова - Гагарина - площадь Авиаторов - Гагарина - Плеханова - Советская - Карла Маркса - Маяковского.

28 августа с 7.00 до 14.00 велосипедный этап пройдет по маршруту: Маяковского - Карла Маркса - площадь Революции - Советская - Плеханова - Гагарина - площадь Авиаторов - Космонавтов - Терешковой - железнодорожный вокзал - Терешковой - Космонавтов - Циолковского - Космонавтов - площадь Авиаторов - Гагарина - Плеханова - Советская - Карла Маркса - Маяковского

В тот же день с 7.00 до 16.00 состоится беговой этап: Центральный пляж - улица Маяковского - Нижний парк - Маяковского - Неделина - Набережная реки Воронеж - 50 лет НЛМК - 50 лет НЛМК - набережная реки Воронеж - Неделина - Маяковского - Центральный пляж - Зеленый остров.

С 13.45 по 14.00 запланирован велопарад по маршруту: Липецкое городище - улица Плеханова - Советская - Карла Маркса - Маяковского - Фестивальная - Нижний парк - Маяковского - Центральный пляж - Зеленый остров.

Напомним, продавать алкоголь запрещается за 2 часа до начала мероприятия. Ограничение перестанет действовать спустя 2 часа после окончания события.