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Происшествия26 августа 2022 13:37

Спасатели МЧС доставили на берег жителей Липецка, которые едва не утонули в Абхазии

Мужчины заплыли на 2 км от берега
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчане едва не утонули в Абхазии

Липчане едва не утонули в Абхазии

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Двое липчан едва не утонули в Черном море в Абхазии. Как сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии, мужчины купались в Сухумской бухте и заплыли на расстояние более 2 км. К спасателям обратились их родственники, которые никак не могли дождаться пловцов. Сигнал поступил в 19.30 вечера.

Сотрудники МЧС на катере вышли в море. Около 30 минут они искали липчан. К счастью, поиски увенчались успехом. Мужчин обнаружили, помогли из взобраться в катер и доставили на берег. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в прошлом году в Гагре случилось несчастье. Мужчина и женщина из Липецка утонули во время непогоды. Тогда бушевал семибалльный шторм. Подробности можно посмотреть здесь.