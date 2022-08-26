Спасатели МЧС доставили на берег жителей Липецка, которые едва не утонули в Абхазии

Липчане едва не утонули в Абхазии Фото: Юлия КЛЮЕВА

Двое липчан едва не утонули в Черном море в Абхазии. Как сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии, мужчины купались в Сухумской бухте и заплыли на расстояние более 2 км. К спасателям обратились их родственники, которые никак не могли дождаться пловцов. Сигнал поступил в 19.30 вечера.

Сотрудники МЧС на катере вышли в море. Около 30 минут они искали липчан. К счастью, поиски увенчались успехом. Мужчин обнаружили, помогли из взобраться в катер и доставили на берег. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в прошлом году в Гагре случилось несчастье. Мужчина и женщина из Липецка утонули во время непогоды. Тогда бушевал семибалльный шторм. Подробности можно посмотреть здесь.