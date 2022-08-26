В Липецке на улице Плеханова загорелось кафе

В центре Липецка загорелось кафе Фото: принтскрин видео.

В эту пятницу, 26 августа, в Липецке в кафе на улице Плеханова случился пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в заведении вспыхнул подвал. Администрация кафе эвакуировала 20 человек.

Пожар сняли на камеру очевидцы, которых у меня происшествия собралось немало. В кадре - подвал, из которого вырываются языки пламени. На улицу валит густой черный дым. К счастью, никто из людей не пострадал. Пожарные, прибывшие на место, потушили пламя.

Напомним, что этой ночью на Петровском рынке сгорел металлический павильон. В Становлянском районе вспыхнул пресс-подборщик, а на Зегеля в областном центре - УАЗ. ВО всех случаях обошлось без пострадавших. Подробности здесь.