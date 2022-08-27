Липецкий «Металлург» усилился нападающим ЦСКА

Михаил Заботкин. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Нападающий молодежной команды ЦСКА Михаил Заботкин перешел в липецкий «Металлург». Он будет выступать за наш клуб до окончания сезона-2023/24. 19-летний уроженец Нижнего Новгорода защищал цвета юношеских и молодежных команд «Строгино» и ЦСКА, а также успел поиграть в третьем испанском дивизионе за команду «Альбасете». В футболке «сталеваров» Михаил будет выступать под 11-м номером.

Напомним, что сегодня, 27 августа, липчане сыграют в Москве с местным «Сахалинцем» в рамках восьмого тура второй лиги первенства России по футболу. Начало игры в 19:00.

После семи туров «Металлург» идет на пятом месте в подгруппе 1 группы 3 с 11-ю очками. Лидирует курский «Авангард» (19). Далее располагаются брянское «Динамо» (15), дубль тульского «Арсенала» (13) и как раз «Сахалинец» (13).