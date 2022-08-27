Житель Рязани обокрал в Липецке табачную лавку и женщину, оставшись без денег и связи

Предварительно, в июле 31-летний житель Рязани, двигаясь в Сочи, остановился в Липецке. В магазине у него разрядился сотовый. Когда он вышел, то не нашел машину с водителем, с которым он приехал. Мужчина оказался в чужом городе без денег и связи.

Утром 27 июля он взломал дверь табачной лавки и похитил 5300 рублей. Затем он прошмыгнул в подсобку магазина сантехники, где заметил на столе женскую сумку. Он схватил ее, но в это время вернулась хозяйка. Злодею удалось сбежать, а липчанка написала заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по ориентировке правоохранители задержали подозреваемого. Он признал вину и раскаялся. Добровольно возместил ущерб. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража" и ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж".