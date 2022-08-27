Мастер и диспетчер Квадры получили 1 год ограничения свободы за провал с кипятком в Липецке на Стаханова

В Липецке осудили работников Квадры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор бывшим диспетчеру и мастеру аварийно-диспетчерской службы. Экс-работников "Квадры" признали виновными в провале асфальта на улице Стаханова, в котором обварились кипятком 20-летняя студентка и 32-летний водитель автомобиля.

Следствие и суд установили, что 14 января 2021 года подсудимые получили сообщение о порыве теплотрассы и подмыве грунта, но не отреагировали оперативно - не оградили опасную зону. Из-за этого в яму с кипятком провалилась машина и девушка, шедшая по тротуару. Липчанка и водитель получили ожоги, которые расценили как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мастер от дачи показаний отказался, а диспетчер заявил, что невиновен. Однако, доказательства говорили об обратном - показания свидетелей, результаты экспертиз.

Суд признал их виновными в ч.2 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Мужчины получили 1 год ограничения свободы с правом занимать свои должности в этот период.