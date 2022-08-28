Липецкий «Металлург» впервые за четыре месяца одержал две победы кряду

У «сталеваров» 14 баллов и четвертое промежуточное место. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Вчера, 27 августа, в матче восьмого тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» играл в Москве с местным «Сахалинцем». Исход встречи решил точный удар Максима Григорьева на 60-й минуте. Итог – 1:0 в пользу гостей.

Это уже вторая кряду победа «сталеваров». Туром ранее они разгромили дома южно-сахалинский «Сахалин» (6:0). В последний раз «Металлург» побеждал в двух официальных матчах подряд в апреле этого года, когда поочередно одолел астраханский «Волгарь» (2:1) и московский «Велес» (1:0).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 1 лидирует курский «Авангард» с 20-ю очками. Далее следует брянское «Динамо» (18). У «сталеваров» 14 баллов и четвертое промежуточное место. В девятом туре, 4 сентября, липчане сыграют на своем поле с брянскими динамовцами.