Жительницу Липецкой области осудят за незаконную торговлю алкоголем. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в середине июня 66-летняя пенсионерка из Данкова продала алкоголь без акцизной марки, этикетки и информации о производителе.

Сотрудники полиции установили, что ранее местная жительница уже привлекалась к административной ответственности за розничную продажу спиртного. За что ее оштрафовали на 15 000 рублей. Однако данковчанку это ничему не научило.

20 августа в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Женщину ждет штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы. Окончательное решение о наказании примет суд.