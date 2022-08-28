Под Липецком женщина нашла в магазине кошелек и украла из него 33 тысячи рублей

Следователи Данкова завершили расследование дела о хищении кошелька, который забыли в магазине. В июне 2022 года житель Москвы по пути заехал в магазин за продуктами. Выбирая товар, мужчина случайно оставил кошелек с деньгами и документами на полке. У кассы он понял, что кошелька нет, и стал его искать. После безуспешных поисков, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили личность предполагаемой участницы преступления. Ей оказалась 39-летняя местная жительница. Она увидела на стеллаже чужой кошелек и незаметно положила в корзину с продуктами. Затем переложила более чем 33 тысячи рублей из портмоне в свою сумочку, а кошелек оставила на полке. В момент, когда женщина расплачивалась, к кассиру подошел мужчина и спросил о потере. Однако данковчанка сделала вид, что не знает о случившемся и вышла из магазина.

39-летней жительнице Данковского района предъявили обвинение в краже. Материалы уголовного дела направили в суд.