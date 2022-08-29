Многодетная мать из Липецка за избиение 9-летнего сына попала под статью

На липчанку, избивающую сына, завели уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на 36-летнюю женщину, которая избивала сына, завели уголовное дело по ст.156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы. Полицейские установили, что 15 августа пьяная мать побила 9-летнего мальчика, о чем узнали сотрудники ПДН. Всего у липчанки четверо детей, трое из которых несовершеннолетние.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемая подписала соглашение с органами опеки, чтобы ее детей поместили в реабилитационный центр. Правоохранители готовят документы для лишения родительских прав ее и отца. Выяснилось, что все это время он молча наблюдал, как супруга избивает ребенка. Также их условия проживания признали неудовлетворительными.