Следственный комитет начал проверку после падения 13-летней девочки с недостроя под Липецком

В выходные в Липецкой области произошла трагедия. По данным следствия, в субботу 27 августа в Ельце с высоты 12 метров упала 13-летняя девочка. Она гуляла по крыше недостроенного здания вместе с подругой. На глазах приятельницы несчастная оступилась и сорвалась вниз. Травмы, которые она получила, оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также собственника недостроя. Он обязан был огородить территорию, чтобы посторонние не смогли туда пробраться.

Напомним, что в Липецке завели уголовное дело на многодетную мать. Женщина систематически избивала своего 9-летнего сына. Подробности здесь.