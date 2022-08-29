Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2022 6:53

Следственный комитет начал проверку после падения 13-летней девочки с недостроя под Липецком

Юная жительница Ельца погибла, сорвавшись с высоты 12 метров
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В выходные в Липецкой области произошла трагедия. По данным следствия, в субботу 27 августа в Ельце с высоты 12 метров упала 13-летняя девочка. Она гуляла по крыше недостроенного здания вместе с подругой. На глазах приятельницы несчастная оступилась и сорвалась вниз. Травмы, которые она получила, оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также собственника недостроя. Он обязан был огородить территорию, чтобы посторонние не смогли туда пробраться.

Напомним, что в Липецке завели уголовное дело на многодетную мать. Женщина систематически избивала своего 9-летнего сына. Подробности здесь.