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Общество29 августа 2022 7:29

В Липецкой области запретят продавать алкоголь 1 сентября

Липчане не смогут в День знаний купить спиртное
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
1 сентября в Липецкой области ограничат продажу алкоголя

1 сентября в Липецкой области ограничат продажу алкоголя

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 1 сентября ограничат продажу алкоголя. Запрет введут в соответствии со ст.16 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции". Так, в День знаний липчане не смогут купить спиртное.

Напомним, что с этого понедельника 29 августа изменилось расписание автобуса №9Т "Парк Молодежный - магазин "Метро"" и временного маршрута №28К. Так, автобус №9Т в будни будет отъезжать от остановки "Магазин Метро" в 8.10, а не в 8.16, а от "Парка Мололежный" - в 16.52. Маршрут №28К теперь стартует от остановки "НЛМК" в 20.15. На прошлой неделе он выдвигался оттуда раньше - в 20.08.