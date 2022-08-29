1 сентября в Липецкой области ограничат продажу алкоголя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 1 сентября ограничат продажу алкоголя. Запрет введут в соответствии со ст.16 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции". Так, в День знаний липчане не смогут купить спиртное.

Напомним, что с этого понедельника 29 августа изменилось расписание автобуса №9Т "Парк Молодежный - магазин "Метро"" и временного маршрута №28К. Так, автобус №9Т в будни будет отъезжать от остановки "Магазин Метро" в 8.10, а не в 8.16, а от "Парка Мололежный" - в 16.52. Маршрут №28К теперь стартует от остановки "НЛМК" в 20.15. На прошлой неделе он выдвигался оттуда раньше - в 20.08.