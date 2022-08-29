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Происшествия29 августа 2022 8:07

Летний душ, фура с прицепом и квартира горели в Липецкой области в выходные

К счастью, в пожарах никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком вспыхнула фура с прицепом

Под Липецком вспыхнула фура с прицепом

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую субботу, 27 августа, в Липецке в поселке Дачный загорелся двухэтажный частный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия стянулись 2 пожарных отделения и добровольцы. Несмотря на их усилия, огонь повредил строительные материалы во дворе на площади 5 кв.м, а также наружную отделку дома и летний душ.

В тот же день в Хлевенском районе вспыхнул прицеп грузовика с холодильной установкой. Пожар тушили 2 спасательных расчета. Пламя уничтожило заднее правое колесо прицепа и обшивку рефрижератора на площади 2 кв.м. А в Липецке на улице Дзержинского горела квартира. К счастью, никто из жильцов не пострадал, только вещи.

В воскресенье, 28 августа, в областном центре на Театральной площади вспыхнула деревянная мусорная урна. А в Задонском районе в селе Ксизово пожар случился в кирпичном гараже. Спасти конструкцию не удалось.