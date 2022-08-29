В тройном ДТП под Липецком пострадал ребенок 1,5 лет и трое пассажиров

Под Липецком в тройном ДТП пострадали 4 человека Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу, 27 августа, в Липецке на улице 60 лет СССР неизвестный сбил 44-летнюю женщину на пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель скрылся, а несчастную увезли в больницу. Подозреваемого вычислили автоинспекторы - 35-летнего мужчину на автомобиле ФАВ.

В тот же день на трассе Орел-Тамбов мотоциклист наехал на 41-летнего велосипедиста. Пострадавшего положили в больницу. Предполагаемого виновника ДТП ищут.

В Хлевенском районе на автодороге Фамино Некачевка-Дмитряшевка 81-летний водитель "Нексии" вылетел в кювет. Машина перевернулась. Мужчину и его 68-летнюю пассажирку увезли на скорой.

В воскресенье, 28 августа, в Елецком районе на трассе "Дон" 44-летний водитель "Лады-Весты" выехал на встречную полосу, столкнулся с "Субару" и "Ладой-Грантой". В аварии травмы получили пассажиры последней машины - ребенок 1,5 лет, женщина и мужчина 24 лет, а также 46-летняя женщина.