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Происшествия29 августа 2022 11:06

Тело 55-летнего мужчины нашли в пруду под Липецком

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В пруду под Липецком нашли тело мужчины

В пруду под Липецком нашли тело мужчины

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в Липецкой области в пруду нашли тело мужчины. Рыбаки обнаружили несчастного в водоеме села Гудово Добровского района в минувшее воскресенье, 28 августа, в 5.30 утра. Они и вызвали полицию.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 55-летний местный житель. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Липчан призывают соблюдать правила безопасности на воде. Купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки, ни в коем случае не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.