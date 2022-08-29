Предпринимателя судили под Липецком за контрафактные спортивные брюки

Под Липецком судили предпринимателя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области предпринимателя судили за контрафактные спортивные брюки. Так, в декабре 2021 года у станции Плавица Добринского района состоялась универсальная ярмарка. В одном из павильонов проверяющие нашли спортивные брюки известного бренда. Товар изъяли. Экспертиза показала, что это контрафакт.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, решил, что предприниматель совершил правонарушение по по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Мужчина отделался предупреждением, так как ранее не привлекался. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, товар, который у него изъяли, уничтожат.

Напомним, что 1 сентября в Липецкой области запретят продавать алкоголь. Липчане не смогут купить спиртное в День знаний. Подробности здесь.