Родители подростков, которые избили парня и ранили его из пневматики в Липецке, заплатят по 50000 рублей

Родители подростков, которые напали на несовершеннолетнего, заплатят по 50 тыс. рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий областной суд обязал родителей подростков выплатить компенсацию парню, которого они избили и ранили из пневматического пистолета. Так, решение Октябрьского районного суда осталось в силе.

В сентябре 2021 года юный липчанин познакомился в интернете с девушкой. Они переписывались, а потом поругались. Двое приятелей решили заступиться за подругу. Они подкараулили парня у подъезда, избили и ранили его из пистолета.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму - сотрясение с гематомой и отеком мягких тканей, кровоизлияние правого глаза. Пуля попала ему в предплечье. Причиненный вред расценили как легкий.

Кстати, все участники этой истории - несовершеннолетние. Уголовное дело на нападавших прекратили, так как они не достигли нужного возраста. Мать пострадавшего подала иск о взыскании компенсации морального вреда - по 100 тыс. рублей с каждой семьи.

Во время судебного заседания родители виновных извинились за своих сыновей. Суд решил взыскать с них по 50 тыс. рублей.