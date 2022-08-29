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Происшествия29 августа 2022 12:55

Родители подростков, которые избили парня и ранили его из пневматики в Липецке, заплатят по 50000 рублей

Ребята решили заступиться за подругу, с которой поругался юный липчанин
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Родители подростков, которые напали на несовершеннолетнего, заплатят по 50 тыс. рублей

Родители подростков, которые напали на несовершеннолетнего, заплатят по 50 тыс. рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий областной суд обязал родителей подростков выплатить компенсацию парню, которого они избили и ранили из пневматического пистолета. Так, решение Октябрьского районного суда осталось в силе.

В сентябре 2021 года юный липчанин познакомился в интернете с девушкой. Они переписывались, а потом поругались. Двое приятелей решили заступиться за подругу. Они подкараулили парня у подъезда, избили и ранили его из пистолета.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму - сотрясение с гематомой и отеком мягких тканей, кровоизлияние правого глаза. Пуля попала ему в предплечье. Причиненный вред расценили как легкий.

Кстати, все участники этой истории - несовершеннолетние. Уголовное дело на нападавших прекратили, так как они не достигли нужного возраста. Мать пострадавшего подала иск о взыскании компенсации морального вреда - по 100 тыс. рублей с каждой семьи.

Во время судебного заседания родители виновных извинились за своих сыновей. Суд решил взыскать с них по 50 тыс. рублей.