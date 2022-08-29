Прокуратура начала проверку из-за гибели 13-летней девочки, сорвавшейся с высоты под Липецком

Прокуратура начала проверку после гибели 13-летней школьницы под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Ельца начала проведет проверку после гибели 13-летней девочки, сорвавшейся с высоты в Липецкой области. Напомним, трагедия случилось в субботу, 27 августа. Школьница гуляла вместе с подругой по крыше недостроенного здания и упала с высоты 12 метров. Спасти девочку не удалось.

- В ходе надзорного мероприятия проверят, в том числе, исполнение градостроительного законодательства в части обеспечения безопасности заданий и сооружений, - пркомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

О результатах проверки сообщат позже. Доследственную проверку также начал региональный СКР. Следователи устанавливают собственника недостроя, который должен был огородить территорию от посторонних. Выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности здесь.